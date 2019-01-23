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Kaçakçıların korkulu rüyası, turistlerin gözdesi: Maddox

Yılda yaklaşık 14 milyon turistin indiği dünyanın en hareketli havalimanlarından Antalya Havalimanı'nda, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün kadrolu personeli olan narkotik madde dedektör köpeği "Maddox" kaçakçıların korkulu rüyası, turistlerin ise gözdesi oldu- Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yaparken toplam 850 kilogram uyuşturucunun yakalanmasını sağlayarak bir yılda Türkiye'de en fazla uyuşturucu yakalayan köpek unvanını kazanan Maddox, sevimliliği ve hareketli halleriyle de havalimanının maskotu haline geldi- Maddox'un idarecisi Uzun:"Suçlularla mücadele ederken ülkenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Maddox'la turistler bol bol fotoğraf çektirip paylaşıyorlar"

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:25
Kaçakçıların korkulu rüyası, turistlerin gözdesi: Maddox

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Turizmin başkenti Antalya'da görev yapan Gümrük Muhafaza köpeği Maddox, hassas burnuyla kaçakçıların korkulu rüyası olurken, sevimliliğiyle de turistlerin gözdesi haline geldi.

Hassas burnu ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan 5 yaşındaki Alman kurdu, Ankara'daki Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezinde 2 yıl süren eğitimin ardından idarecisi Uzun ile 3 yıldır uyuşturucu ile mücadelede görev alıyor.

Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapısı Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi yakınlarındaki Gürbulak'ta bir süre çalışan ve yaklaşık bir yıl önce Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görev yapmaya başlayan Maddox, uyuşturucu ile mücadele önemli rol oynuyor.

Maddox, önceki görev yeri Gürbulak Sınır Kapısı'nda, 2017 yılında toplamda 850 kilogram uyuşturucu yakalanmasını sağladı. Bu başarısıyla bir yılda Türkiye'de en fazla uyuşturucu bulan köpek unvanını alan Maddox, sevimliliği ve hareketli halleriyle Antalya Havalimanı'nın maskotu oldu.

- Çok kısa sürede buluyor

Maddox, yılda 14 milyon turistin indiği dünyanın en hareketli havalimanlarından Antalya'da valiz araması yapıyor. Uçaklarda arama yapan, tatbikatlardaki başarısıyla göz dolduran, operasyonlarda aktif rol oynayan Maddox, akla gelmeyecek yerlere saklanan uyuşturucuları kısa sürede buluyor.

Turistlerin bol bol fotoğraf çektirdiği, sevdiği Maddox ile idarecisi Serdar Uzun arasında eğitimler sırasında güçlü bir sevgi bağı oluşmuş.

Gümrük muhafaza memuru olarak 6 yıldır görev yaptığını belirten Serdar Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maddox'la 3 yıldır görev yaptıklarını söyledi. Küçük yaşlardan itibaren köpekleri çok sevdiğini dile getiren Uzun, memur olarak göreve başlayınca da köpek idarecisi olmak için eğitim ve kurslara katıldığını ifade etti.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda önemli operasyonlara imza attıklarını anlatan Uzun, "Maddox, Gürbulak'ta kaçakçıların korkulu rüyasıydı. 2017'de 850 kilogram ile bakanlık tarafından yılın en fazla uyuşturucu yakalayan köpeği ilan edildi. Şimdi de Antalya Havalimanı'nda uluslararası uyuşturucu kaçakçıların korkulu rüyası olmaya başladık." dedi.

- "Turistler çok seviyor"

Maddox'u çocuğu gibi gördüğünü dile getiren Uzun, "Askerdeyken rüyalarıma giriyordu. Çok özlüyordum. Aile gibi olmuştuk. Hasta olunca çok üzülüyorum. İzin günümde bile gelip ilgileniyorum, başından ayrılmıyorum." diye konuştu.

Antalya Havalimanı'nda yolcular valizleriyle buluşmadan önce valizlerin kontrolünü gerçekleştirdiklerini anlatan Uzun, şunları söyledi:

"Maddox, oldukça başarılı bir köpek. Uyuşturucuyu çok hızlı buluyor. Aynı zamanda çok da sempatik bir köpek. Gören ilgi gösteriyor. Antalya Havalimanı'nın maskotu gibi oldu. Turistler çok seviyor. Turistlerin ülkemize güler yüzlü bir şekilde girmesini sağlıyor. Suçlularla mücadele ederken ülkenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Maddox'la turistler bol bol fotoğraf çektirip paylaşıyorlar."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:25
  1. Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
  2. dedektör
  3. Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
  4. Maddox

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