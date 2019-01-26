Kaçakçılara 3 milyar liralık darbe! Ticaret Bakanı Pekcan, geçtiğimiz yılda 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayını ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayını ortaya çıkarmıştır" Ayrıntılar Geliyor...

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