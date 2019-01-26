Kaçakçılara 3 milyar liralık darbe!

Ticaret Bakanı Pekcan, geçtiğimiz yılda 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayını ortaya çıkarıldığını açıkladı.
26 Ocak 2019 Cumartesi 15:02
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayını ortaya çıkarmıştır"
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