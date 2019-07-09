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Kaçak yapıya havadan takip

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kaçak yapılaşma ile mücadelede kararlılıkla çalışacaklarını ve Bursa’da kaçak yapıya geçit verilmeyeceğini söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 14:32
Kaçak yapıya havadan takip

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kaçak yapılaşma ile mücadelede kararlılıkla çalışacaklarını ve Bursa’da kaçak yapıya geçit verilmeyeceğini söyledi. Başkan Aktaş, “Kaçak yapı Bursa’nın en büyük problemlerinden bir tanesidir, bu konuda kimsenin mağdur olmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemsiyorum” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda bir araya gelen Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel belediye başkanları ve konuyla ilgili başkan yardımcıları, akademik odalar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kentin değerine değer katacak ‘Kaçak Yapılaşma ile Mücadele’ konusunda önemli bir adım attı. Kaçak yapılaşma ile ilgili radikal bir duruş ortaya konması gerektiğini belirten Aktaş, etkili bir mücadele gerçekleştirileceğini ve ortak bir kararlılık ortaya konması gerektiğini kaydetti.


Drone ile 7 / 24 takip


Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada yapılan çalışmaların ışığında hazırlanan ve kentin kaçak yapılaşma konusundaki durumunu ortaya koyan sunum yapıldı. Toplantıyı değerlendiren Başkan Aktaş, “31 Aralık 2017 itibariyle imar barışının güncellenmesi, suistimale fırsat vermeden, bundan sonraki süreç ve yapılacak binalara dair müdahaleler ve çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Şehrin bütünü, havadan drone ile 7 gün 24 saat takip edilecek. Bu çalışma ile ilgili gerekli cihaz yatırımlarını yapıyoruz” diye konuştu.


“Bursa’da kesinlikle kaçak yapı olmasın”


Başkan Aktaş, konuyla ilgili çalışmalarda beton firmaları başta olmak üzere tüm taraflara yönelik incelemeler yapılıp gerekli yaptırımların uygulanacağını söyleyerek, “Öncelikle konunun taraflarıyla bir araya gelip gerekli kararların alınması noktasında bir tavır ortaya koyacağız. Yakın zaman içerisinde kamuoyunu da bilgilendireceğiz, konu meclise de gelecek. Biz şunu arzu ediyoruz, Bursa’da kesinlikle kaçak yapı olmasın. Bursa güzel konutların ve ticarethanelerin olduğu, nüfusuna, pozisyonuna yaraşır bir şehir olsun” dedi.


Mevcut kaçak yapıların ıslahına çalışılırken, yeni yapılacak binaların ise asla kaçak olmaması için ilgili mücadelelerin süreceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu konuda tüm taraflardan kararlılık bekliyorum. Siyasi parti fark etmeksizin, belediye başkanlarımız toplantıya katıldılar. 17 ilçeyi kapsayacak bir çalışma olacak ama özellikle merkez itibariyle başlıyoruz. Akademik odalarımızın da bu konudaki sıcak tavrı ve konuyu sahiplenmesinin faydaları olacak. İnşaat sektörünün biraz durağanlaştığı bu süreçte, bu kararın sektör adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak her şeyden öte Bursa’nın bundan sonra daha sağlıklı gelişimi için bizim bu konuda kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor” diye konuştu.


Başkan Aktaş, Bursa ovasının kalan kısmının muhafazasında, mevcut kaçak yapılaşmanın toparlanması ve Bursa’nın görselinin korunması adına kararın önemli olduğunu söyleyerek, konuyla ilgili kararın mecliste alınacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.


Bursa’da sağlıklı yaşam ve yaşam alanları seferberliği


Başkan Alinur Aktaş, Bursa’da sağlıklı yaşam ve yaşam alanları seferberliği başlatıldığını vurgulayarak, “Biz 4 ilkeyle yola çıkmıştık. Bunlardan birincisi ulaşım sorunlarını çözmüş bir Bursa, ikincisi yeşil Bursa, üçüncüsü imarla ilgili var olan sorunlarını bertaraf eden ama bundan sonra daha sağlıklı büyüyen bir Bursa ve dördüncüsü de turizmi etkili kullanan Bursa. Aslında ilk 3 maddenin tamamını ilgilendiriyor bu konu. Biz kaçak yapı yaparsak yeşilliğimiz azalacak, Bursa imar açısından sağlıksız büyüyecek, ulaşımla alakalı sorunlarımızı bitiremeyeceğiz. Kaçak yapı Bursa’nın en büyük problemlerinden bir tanesidir, bu konuda kimsenin mağdur olmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Aktaş, kaçak yapıyla ilgili asıl sorumluluk sahibi olan ilçe belediyelerinin de aynı kararlılığı ortaya koyacaklarını ve gerekenlerin anında yapılacağını net bir dille ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:32
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