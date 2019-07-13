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Kaçak ve sahte alkol operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde alkollü içki kaçakçılığının sahteciliğinin önlenmesine eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:44
Kaçak ve sahte alkol operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde alkollü içki kaçakçılığının sahteciliğinin önlenmesine eş zamanlı operasyon düzenledi.


Türk Polis Teşkilatı, kaçak ve sahte alkol üretiminin önlenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 3 bin 502 personelden oluşan bun 155 ekip eş zamanlı operasyon ve uygulamalara katıldı. Bin 423 iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirildi, 126 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı ve 12 şahıs gözaltına alındı.


6 aranan kişi yakalandı, 5 bin 170 şişe kaçak sahte alkollü içki ve bin 662 litre sahte alkollü içki, 5 adet sahte alkollü içki imalathanesi, 264 litre etil alkol, 918 adet boş şişe, 750 adet içki şişesi kapağı, 7 şişe içki aroması, 451 adet sahte bandrol, 347 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 850 içki etiketi, 7 adet tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 460 adet mermi, 12bin 262 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 809 paket kaçak sigara ve 940 adet puro, 124 kilo nargile tütünü, 95 adet elektronik sigara, 9 bin 450 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.


Bununda yanında aramalarda ilginç ürünlerde yakalandı. O ürünler arasından 4 bin 161 adet cinsel içerikli ürün, 3 bin sahte ABD Doları ele geçirildi.


5 adet iş yerinin de tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:44
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