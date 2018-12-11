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Kaçak tütünleri marka paketlerine sarıp kafelere satmış

Başkentte kaçak yaprak tütünden hazırladığı sahte nargile tütününü Çayyolu ve Çukurambar'daki kafelere bilinen bir markanın adıyla satan zanlı ile bunları alan 8 iş yeri sahibi Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı- İmalathane ve kafelerdeki aramalarda kaçak ve sahte olduğu belirlenen 600 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

11 Aralık 2018 Salı 16:01
Kaçak tütünleri marka paketlerine sarıp kafelere satmış

ANKARA (AA) - Başkentte, kaçak yaprak tütünden hazırladığı sahte nargile tütününü kafelere satan şüpheli ile bunları satın aldığı tespit edilen 8 iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Altındağ ilçesi Ziraat Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine baskın düzenledi.

İmalathaneye dönüştürülen apartman dairesinde, yurda kaçak yollarla getirilen tütünden, Türkiye'de satışı yasak olan ancak yurt dışında bilinen bir markanın adıyla nargile tütünü üretildiğini tespit etti.

Kaçak yaprak tütünle sahte nargile tütünü imal ettiği belirlenen B.H.E. gözaltına alındı.

Evdeki aramada leğenler içerisinde 250 kilogram nargile tütünü, nargile melası, ünlü bir markaya ait 2 bin 350 boş ambalaj, 2,3 kilogram renklendirici, 45 litre glikoz ile tütün imalatında kullanılan araç ve gereçler ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, sahte nargile tütününün Çukurambar ve Çayyolu'ndaki lüks kafeteryalarda satıldığını tespit etti.

Adresleri belirlenen kafelerde de arama yapan ekipler, paketler içerisinde 350 kilogram nargile tütününü ele geçirdi.

Operasyonda, iş yerlerinin sahipleri olduğu öğrenilen 8 kişi gözaltına alındı. 10 iş yerine de nargile satış izni bulunmaması nedeniyle 10 bin 500'er lira idari para cezası kesildi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:01
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. kaçak tütün
  3. nargile tütünü

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