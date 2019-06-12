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Kaçak tütün satıcısına rekor para cezası

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tütün satıcısına rekor para cezası uyguladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:01
Kaçak tütün satıcısına rekor para cezası

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tütün satıcısına rekor para cezası uyguladı. Kaçak tütün ve sigara satan şahsa 13 bin 522 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Saraç mahallesine 06 plakalı araç ile kaçak sigara ve tütün satan A.A. nın aracınında yaptığı kontrolde 38 kilogram tütün, 13 bin 400 adet makaron, 82 paket sigara kağıdı, 5 adet sigara sarma makinası ve 1 adet elektronik terazi yakalayarak, muhafaza altına alınmıştır.


Bu olaylarla ilgili olarak ele geçirilen suç eşyaları Kepsut Tarım İlçe Müdürlüğüne teslim edilerek, A.A. isimli şahsa "4733 sayılı Kanun" uyarınca 13 bin 522 TL idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:01
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