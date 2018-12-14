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Kaçak sigarayı kamyonetin kasasına gizlemiş

Erciş ilçesinde kamyonetin kasasındaki özel bölmeye gizlenmiş 5 bin 760 paket sigara ele geçirildi

14 Aralık 2018 Cuma 15:19
Kaçak sigarayı kamyonetin kasasına gizlemiş

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde kamyonette yapılan aramada 5 bin 760 paket sigara bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu açık kasa kamyonette arama yaptı.

Aramada, kasanın taban kısmına yapılmış özel bölmede 5 bin 760 paket sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Saray ilçesi Yeşilalıç Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta da 18 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:19
  1. Erciş
  2. kaçak sigara
  3. van

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