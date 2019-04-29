Kaçak sigara satan iş yerine ceza yağdı Kahramanmaraş’ta kaçak sigara satışı yapan iş yerlerine ceza yağdı.

Kahramanmaraş’ta kaçak sigara satışı yapan iş yerlerine ceza yağdı.



Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 503 personelin katımıyla yaptığı ‘Türkiye Duman Uygulaması’ kapsamında 356 adet iş yerini denetledi. Yapılan kontrollerde kaçak sigara satışı yapan 7 iş yerine toplamda 15.530 TL para cezası kesildi. Ayrıca yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi de gözaltına alındı.

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