Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda detaylı aramalar sonucu 638 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.18 Mart 2019 Pazartesi 12:25
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıyan 3 aracı takibe aldı.
Söz konusu araçlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Araçlarda yapılan detaylı aramada 638 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
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