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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda detaylı aramalar sonucu 638 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:25
Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıyan 3 aracı takibe aldı.

Söz konusu araçlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçlarda yapılan detaylı aramada 638 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:25
  1. Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
  2. kaçak sigara

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