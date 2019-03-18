Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu Gaziantep'te düzenlenen operasyonda detaylı aramalar sonucu 638 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıyan 3 aracı takibe aldı. Söz konusu araçlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçlarda yapılan detaylı aramada 638 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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