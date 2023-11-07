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Yerel Kaçak salep soğanı toplayarak vurgun yapan 26 kişiye şok eden ceza 2 milyon 964 bin lira olacak
Yerel

Kaçak salep soğanı toplayarak vurgun yapan 26 kişiye şok eden ceza 2 milyon 964 bin lira olacak

Yeniakit Publisher
2023-11-07 17:36:00 - 2023-11-07 18:07:48
Kaçak salep soğanı toplayarak vurgun yapan 26 kişiye şok eden ceza 2 milyon 964 bin lira olacak

Elazığ'da büyük vurgun yapacaklardı ama: 11 ayda biyolojik çeşitliliği ihlal ederek salep soğanı toplarken yakalanan kişi sayısı 26 olurken, kesilen para cezası ise 2 milyon 964 bin lirayı buldu. İbret olan olay

Elazığ'da 11 ayda biyolojik çeşitliliği ihlal ederek salep soğanı toplarken yakalanan kişi sayısı 26 olurken, kesilen para cezası ise 2 milyon 964 bin lirayı buldu.

Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri ve jandarma tarafından 11 aylık dönemde, biyolojik çeşitliliği ihlal ederek salep soğanı toplayan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 26 kişi yakalandı.

Biyoçeşitliliğe zarar veren 26 kişiye Çevre Kanununa muhalefet suçundan, toplamda 2 milyon 964 bin lira para cezası uygulandı. Toplanan salep soğanları ekipler tarafından tekrar toprağa ekilirken, denetimlerin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

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