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Kaçak petrol kuyusunda patlama.. Ölü sayısı artıyor

Endonezya'nın Açe eyaletinde kaçak petrol kuyusunda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:23
Kaçak petrol kuyusunda patlama.. Ölü sayısı artıyor

Endonezya Açe Bölgesi Afet Ajansı'ndan (BPBD) yapılan açıklamaya göre eyaletin doğusundaki Pasir Putih köyünde kaçak petrol kuyusunda dün yerel saatle 01.30'da henüz bilinmeyen bir sebepten meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı.

Patlama nedeniyle yaralanan 42 kişinin de tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Patlamanın etkisiyle kaçak petrol kuyusu çevresindeki 5 evin yandığı da kaydedildi.

ALEVLER 70 METREYE YÜKSELDİ

Petrol kuyusundan 70 metreye kadar yükselen yangının söndürüldüğü ancak gaz sızıntısı nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Yangın bölgesinin 200 metre yakınındaki evler boşaltıldı, yaklaşık 20 aile güvenli yerlere tahliye edildi. Bölgesel Afet Yönetim Ajansı da köylülerin, petrol kuyusunu yasa dışı olarak işlettiğini açıkladı.

Endonezya hükümeti, ülke genelinde yasa dışı petrol kuyusu işletmelerinin engellenmesi için tedbirlerin artırılacağı açıklaması yaptı.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:23
  1. Endonezya
  2. Kaçak petrol kuyusu
  3. 21 ölü

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