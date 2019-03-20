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Kaçak otomobil operasyonu

Yurt dışından usulsüz yollarla getirdikleri araçları farklı illerde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı serbest bırakıldı

20 Mart 2019 Çarşamba 11:26
Kaçak otomobil operasyonu

ANKARA (AA) - Yurt dışından usulsüz yollarla getirilen araçları sattıkları gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli salıverildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, organize suç örgütü kurarak, yurt dışından usulsüz yollarla getirdikleri araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirip satan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Takip sonrası yapılan operasyonda, araç sevkiyatını yapan tır şoförünün de aralarında bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, usulsüz yollarla getirdikleri 1999-2004 model 13 aracı, dikkat çekmemek için farklı illerde sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:26
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğ
  2. kaçak oto

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