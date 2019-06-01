Kaçak ocakta ölen genç işçi son yolculuğuna uğurlandı Zonguldak’ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Erol Maraz (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zonguldak’ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Erol Maraz (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara Karayolu üzerindeki ormanlık alanda bulunan kaçak kömür ocağında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalan Erol Maraz, 5 saat süren çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı. 3 yıllık evli olan Erol Maraz’ın cenazesi, öğle namazını müteakip Asma Mahallesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası Elvanpazarcık beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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