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Kaçak lüks araçları un ufak ettiler

Filipinler'de gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı 68 lüks otomobil paramparça edildi.

31 Temmuz 2018 Salı 23:09
Kaçak lüks araçları un ufak ettiler

Filipinler Devlet BaşkanıRodrigo Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğunu göstermek için operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki 68 lüks otomobili daha parçalattı.

Filipinler'in Cagayan adasındaki Santa Ana şehrinde düzenlenen parçalama işlemi geçtiğimiz Mart ayında da yapılmıştı.

Devlet Başkanı Duterte, bütün mücadeleye rağmen hala ülkesinde yolsuzluğun olduğunun altın çizerek, "Yolsuzluk, bir gecede bitecek bir şey değil" dedi.

Arabaları parçalama amaçlarının dünyaya bir mesaj vermek için yapıldığını söyleyen Duterte, "Dünyaya Filipinler'in, yatırım yapılabilecek uygun ve güvenilir bir yer olduğunu göstermek istiyorum, burada yolsuzluğa yer yok" ifadelerini kullandı.

Duterte, en son Mart ayındaki kaçak araç parçalama işlemine katılmış o gün 500 bin dolar değerindeki lüks otomobilleri parçalattırmıştı. Filipinler'de ele geçirilen kaçak araçların hepsi parçalanarak imha ediliyor.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 23:09
  1. Filipinler

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