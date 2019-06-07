Kaçak keklik avlayanlara 3 bin 600 TL ceza Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Kullar Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından yol emniyet kontrollerinde durdurulan 63 SA 876 plakalı otomobilde yapılan aramada 6 adet keklik bulundu.

Kaçak avlandıkları tespit edilen U.U. (50), B.C. (41) ve S.U.’ya (21) keklik başına 600 TL ceza kesildi. Keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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