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Kaçak kazı yaptıkları alana geri dönünce jandarmanın pususuna düştüler

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Menteşe ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları alandan kaçan 2 şüpheli, daha sonra geri dönünce inceleme yaptıktan sonra bölgede pusu kuran jandarmaya kıskıvrak yakalandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 17:13
Kaçak kazı yaptıkları alana geri dönünce jandarmanın pususuna düştüler

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Menteşe ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları alandan kaçan 2 şüpheli, daha sonra geri dönünce inceleme yaptıktan sonra bölgede pusu kuran jandarmaya kıskıvrak yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; bu sabah saat 09.30 sıralarında Menteşe’ye bağlı Akkaya Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı. Akkaya Mahallesi türbe mevkiine intikal eden jandarma ekipleri, tarihi eser çıkarmak için yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 1,5 metreye 2 metre genişliğinde bir çukur kazıldığını gördü. Çevrede yapılan incelemede bolca sigara izmariti ve su şişesine rastlanıldı.


Kaçak kazı alanı ve çevresinden fazla şahıs geçmesi üzerine durumdan şüphelenen jandarma ekipleri, olay yerine gizli bir şekilde personel bırakarak bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekiplerinin ayrılmasından 15 dakika sonra R.B. ve N.Y. isimli şüpheliler 48 DM 492 plakalı traktörle bölgeye geldi. Kaçak kazı alanını kontrol eden şüpheliler, olay mahallinden su şişesi alıp gitmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzeri ve traktörün romörkünde yapılan aramada kazıda kullanıldığı tahmin edilen kazma, kürek, demir mil, balyoz, keski, şarjlı matkap ve hızar motoru bulundu.


Şüphelilerden R.B’ye ait cep telefonunda kazı yerinin 3 gün önce çekilmiş fotoğrafına rastlanıldı. İfadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:13
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