Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandı Balıkesir’in Edremit ilçesinde kaçak kazı yapan şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kaçak kazı yapan şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Edremit ilçesi Dereli Mahallesi Eski Kale mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, V.D. isimli şahsı metal arama detektörü ve kazma ile birlikte suçüstü yakaladı. Adli makamların talimatıyla şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.