Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Sinop'un Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Büyük Karaağaç köyü mevkisinde kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı.

54 HB 173 plakalı araçla Boyabat’ta gelen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken yakalandı.

Büyük Karaağaç köyü mevkisinde detektörle kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde 3 şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Yakalanan A.O., K.O ve B.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde define aramak için kullanılan 1 detektör cihazı, 3 kazma ve 2 kürek ele geçirildi.