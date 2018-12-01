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Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapmak isteyen defineciler suçüstü yakalandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 23:27
Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Sinop'un Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Büyük Karaağaç köyü mevkisinde kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı.

54 HB 173 plakalı araçla Boyabat’ta gelen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken yakalandı.

Büyük Karaağaç köyü mevkisinde detektörle kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde 3 şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Yakalanan A.O., K.O ve B.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde define aramak için kullanılan 1 detektör cihazı, 3 kazma ve 2 kürek ele geçirildi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 23:27
  1. Sinop
  2. boyabat

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