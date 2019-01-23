Kaçak kazı yapan emniyet müdürü tutuklandı Diyarbakır’ın Silvan İlçesinde Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk’ün de olduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ile 4 ’ü polis toplam 10 kişi Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8’i tutuklandı. Tutuklananların arasında ilçe emniyet müdürü de yer aldı. Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi mahkemece tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı. Kucağındaki çocuğuyla Adliye önüne polis eşleri, eşlerinin tutuklandığını öğrenince adliye önünden ayrıldı.

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