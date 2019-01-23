0553 313 94 23

Kaçak kazı yapan emniyet müdürü tutuklandı

Diyarbakır’ın Silvan İlçesinde Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk’ün de olduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 01:30
Kaçak kazı yapan emniyet müdürü tutuklandı

Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ile 4 ’ü polis toplam 10 kişi Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 8’i tutuklandı. Tutuklananların arasında ilçe emniyet müdürü de yer aldı.

Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi mahkemece tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Kucağındaki çocuğuyla Adliye önüne polis eşleri, eşlerinin tutuklandığını öğrenince adliye önünden ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 01:30
  1. Ömer Öztürk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    1. Fırsatçılar milyonları böyle..
    2. Kaçak kazı yapan emniyet müdürü..
    3. Dışişleri'nden Kerç Boğazı'ndaki..
    4. Benfica Portekiz Lig Kupası'nda elendi
    5. Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
    6. GÜNCELLEME - Muğla'da 4,5 büyüklüğünde..
    7. Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle..
    8. Bursa'da FETÖ operasyonu! 10 kişi..
    9. Muhtarlar çaldı, dinleyenler..
    10. ‪İsrail ordusu Gazze'yi vurdu‬
    11. Pompeo'dan DAEŞ açıklaması: Yenilgiye..
    12. Basketbolda maçın ardından
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ocak 2019
    14. Londra'ya 'rahmet' yağdı! Şehir beyaza..
    15. 50. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı..
    16. Katil Esed rejimi yine çocukları hedef..
    17. Babasının ölüm haberini aldı, başına..
    18. "Türkiye Avrupa Birliği'nin stratejik..
    19. Ters yöne giren halk otobüsü faciaya..
    20. Bursaspor ile berabere kalan..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    AK Parti Adana ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Adana ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Sürpriiiz: 24 Haziran'da "ikinci tur", 31 Mart’ta "yeni parti"!
    Sürpriiiz: 24 Haziran'da "ikinci tur", 31 Mart’ta "yeni parti"!
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir