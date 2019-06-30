Kaçak kazı yapan definecilere baskın: 6 gözaltı Adıyaman’da kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Adıyaman’da kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gözebaşı köyüne bağlı Zorköy mezrası mevkinde kaçak kazı yaparak define arayan M.A., R.P., Ş.D., R.K., İ.Y. ve A.Y., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar jandarma karakoluna götürülürken, olayda 1 adet iş makinesi, 3 çift demirci eldiveni, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet manivela ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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