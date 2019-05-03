0553 313 94 23

Kaçak Iraklı Bodrum’dan yüzerek Kos Adası’na geçmeye çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, tek başına yüzerek Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmeye çalışan Iraklı kaçak göçmen, tekneyle seyahat eden 7 Rus turist tarafından kurtarıldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 21:37
Kaçak Iraklı Bodrum’dan yüzerek Kos Adası’na geçmeye çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, tek başına yüzerek Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmeye çalışan Iraklı kaçak göçmen, tekneyle seyahat eden 7 Rus turist tarafından kurtarıldı. Kos’a götürülme istediği turistler tarafından reddedilince yeniden denize atlayan göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, bugün saat 17.30 sıralarında Bodrum’un Akyarlar açıklarında seyir halinde olan Alman bandıralı “Pura Vida” yelkenli tekne, Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na doğru yüzmekte olan bir kişiyi görünce, kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batmış olabileceğini düşünerek yardım sinyali verdi. Çağrı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığında görevli 2 bot ve 1 dalış timi bölgeye sevk edildi. Bodrum’a dönmekte olan Pura Vida isimli tekneye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, teknede bulunan 7 Rus turistin bilgisine başvurdu.



Rus turistler, kendileri Bodrum’a dönerken denizde şnorkel maske ve paletle yüzen esmer bir kişi gördüklerini, yorgun olduğunu gözlemledikleri için tekneye aldıklarını, İstanköy Adası’na gitmek istediğini ifade eden kişinin kaptanın bunu reddetmesi sonrası tekrar denize atması üzerine yardım çağrısı yaptıklarını ve denizde başka kimseyi görmediklerini ifade etti.



Arama faaliyetlerine devam eden Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum’un Akyarlar açıklarında yüzerek Türkiye sınırlarını terk etmeye çalışan 42 yaşındaki Irak uyruklu Faek Hade isimli kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenin fotosu 7 Rus turiste gösterilerek, gördükleri kişiyle aynı kişi olduğu teyit edildi.İfadesine başvurulan Faek Hade, kendisinin Akyarlar sahilinden tek başına yüzerek denize açıldığını, amacının yüzerek İstanköy Adası’na gitmek olduğunu beyan etti. Görgü tanıklarının ifadesi ve denizde başka bir emareye rastlanılmaması üzerine arama çalışmalarına son verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 21:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2024 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi haziranda belli olacak
    1. 2024 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi..
    2. GÜNCELLEME 2 - Taziyeden dönenleri..
    3. İşte Türkiye'nin yeni taarruz..
    4. Suudi Arabistan şokta! İstila ettiler
    5. Karasu Nehri taştı, tarım arazileri..
    6. Derbi maçı öncesinde anlanlı pankart
    7. Hakkari'deki darbe girişimi davası
    8. GÜNCELLEME - Konya'da mobilya..
    9. Kremlin’den Putin-Trump görüşmesi..
    10. Macaristan'dan Fransa'ya Schengen..
    11. Kütahya Belediyesi’nde 4 yeni birim..
    12. Nijer'de mayınlı saldırı: 6 ölü
    13. 'Türkiye, ABD askerini vurdu'..
    14. Gaziantep'te kediye eziyet iddiası
    15. Bartın’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. "Galatasaray Business Network"..
    18. GÜNCELLEME - Gaziantep'te polisin..
    19. Kdz. Ereğli kan bağışına kayıtsız..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı devlet..
    21. DSÖ: Libya'da bir ayda 392 sivil..
    22. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    23. 15 Temmuz'da mağdur olan Japon çocuk..
    24. Meksika'da yerli hakları savunucusu..
    25. AK Parti'den flaş açıklama: Bizim için..
    26. Türkiye'den Gambiya polisine eğitim
    27. Eserler, sanatseverlerin beğenisine..
    28. CHP'den Saadet'e yardım: Küçük bir..
    29. Evini ateşe vererek intihar etmek..
    30. İstanbul’da helikopter destekli..
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu