Kaçak içkiden zehirlendiler Yalova’da iki kişi kaçak içkiden zehirlendi.

Yalova’da iki kişi kaçak içkiden zehirlendi.

N.K. ve K.B. isimli şahıslar bir tekel bayiinden ev yapımı alkol aldı. Şahıslar N.K’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evinde içki alemi yaptı. Zehirlenen N.K. yoğum bakıma kaldırılırken, durumu ağır olmayan arkadaşı hastanede tedavi altına alındı. Büfeci Mustafa A. ve iki çalışanı gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. Büfede yapılan aramada 41pet alkol ve 68pet üzerinde etiket olmayan, ispirtoya benzeyen malzeme ele geçirildi.

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