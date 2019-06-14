Kaçak içki tacirine baskın Balıkesir polisi kaçak içki üretilen evin bodrum katına baskın yaptı.

Balıkesir polisi kaçak içki üretilen evin bodrum katına baskın yaptı. Kaçak içki üreten 1 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Balıkesir’de bir evde kaçak içki üretildiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, evin etrafını sardı. Eve baskın yapan ekipler, evde kaçak içki yapan T.K.’yi gözaltına aldı. T.K. adlı şüpheli şahsın ikametinin bodrum katında adli mercilerden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 23 şişe ev yapımı çeşitli alkol ürünü, 15 litre etil alkol, 77 adet kullanıma hazır şişe ağızlığı, 29 adet alkollü ürün yapımında kullanılan aroma, 2 top etiket ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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