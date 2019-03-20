Kaçak Hintli milyarder Londra'da gözaltına alındı

Dolandırıcılıkla suçlanan kaçak Hintli milyarder Nirav Modi'nin, Hindistan'ın iade talebi üzerine İngiltere'nin başkenti Londra'da gözaltına alındığı bildirildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Modi'nin Londra'nın Holborn bölgesinde yakalandığı ve yarın hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Gözaltı işlemi, kaçak mücevhercinin geçen hafta İngiliz basını tarafından Londra'da görüntülenmesinden sonra gerçekleşti.

Dizayn ettiği mücevherler Hollywood yıldızları tarafından takılan Nirav Modi, Hindistan'ın "en büyük bankacılık sahtekarlığı" olan Pencap Ulusal Bankasının (PNB) 2 milyar dolar dolandırılmasının baş şüphelileri arasında yer alıyor. Hindistan, geçen ağustos ayında İngiltere'den Modi'nin iade edilmesini istemişti.

Telegraph gazetesi, Nirav Modi'nin aranmasına rağmen İngiltere'de banka hesabı açabildiği, kendisine ulusal sigorta numarası verildiği ve aylık kirası 16 bin sterlin olan bir apartmanda yaşadığını yazmıştı.