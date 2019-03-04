0553 313 94 23

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 22 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün bir başka araçla çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:49
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 22 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün bir başka araçla çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.


Kaza, Adilcevaz-Erciş karayolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Pakistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan Yavuz T. yönetimindeki 04 D 6362 plakalı minibüs ile Mecit O. yönetimindeki 04 P 6264 plakalı araç, yolun kaygan olması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Pakistan uyruklu 20 göçmen ile minibüsle çarpışan aracın sürücüsü çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Minibüs sürücüsü Yavuz T. ise ağır yaralandı. Yavuz T. Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer aracın sürücüsü ve mülteciler Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif büyüklüğü 57,9 milyar TL"
    1. "TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif..
    2. İran’da başkent taşınsın tartışmaları..
    3. Torbalı’daki o köprüyü sel yıktı,..
    4. Polisi 14 kurşunla yaralayan 4 zanlı..
    5. Mehmet Özhaseki Güdüllülerle buluştu
    6. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan..
    7. Nilüfer’e motorcu dostu bariyer
    8. "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa..
    9. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun..
    10. Tanzim satış noktalarında bir ürünün..
    11. Bakan Gül: "Sigorta şirketlerine ve..
    12. IKBY'de tutuklanan muhalefet lideri..
    13. “Dünyada Her 9 Kişiden 1’i Gizli Aç"
    14. Jandarma aranan 5 kişiyi yakaladı
    15. Siverek’te trafik kazasında bir kişi..
    16. Amedspor’dan ‘jilet’ açıklaması
    17. Nazilli Belediyesi temizlik..
    18. Almanlar da erken rezervasyon..
    19. Türk tasarımı Maybach Cenevre Otomobil..
    20. Bakan Kasapoğlu; "Eser siyasetine..
    21. Kuzeyşehir’de 787 konut için..
    22. Mikail Sülük’ten istihdam sözü
    23. Özlem Çerçioğlu, Karacasu seçim ofisi..
    24. Yunanistan’da Türk Başkonsolosluğuna..
    25. Şanlıurfa’da tarihi yapılar..
    26. Üç kategoride şampiyonluk
    27. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:..
    28. Buz üstünde poz veren 77’lik nineyi..
    29. DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül..
    30. Genç girişimcinin mantar başarısı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz