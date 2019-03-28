Kaçak göçmenleri arabadan indirip kaçtı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir organizatör, 6 yabancı uyruklu kaçağı yol kenarına bırakıp kaçtı.28 Mart 2019 Perşembe 12:34
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir organizatör, 6 yabancı uyruklu kaçağı yol kenarına bırakıp kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Malkara istikametine seyreden bir otomobil, polisin ’dur’ ikazına uymayarak kaçtı. Sürücü, otomobiliyle kaçarken araçta bulunan Bangladeş uyruklu 6 göçmeni de yol kenarında indirdi.
Kaçan sürücü için yakalama çalışması başlatılırken, göçmenler gözaltına alındı.
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