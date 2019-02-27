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Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından 36 düzensiz göçmen yakalandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:21
Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 1’i kadın 4 kişi tutuklandı.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ergene, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde İstanbul-Tekirdağ D-110 karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve aramalarında 34 AL 8038, 34 NV 9434 ve 59 UJ 170 plakalı araçlar durduruldu. Araçlarda yurt dışına çıkmaya çalışan 29 Pakistan, 6 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklu üzere toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan Ö.Z., S.K., S.C. ve kadın organizatör B.İ. gözaltına alındı. Olayda kullanılan araçlara el konulurken, yakalanan organizatörler tutuklanarak Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bakırköy Kadın Tutukevine teslim edildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek Göçmen Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:21
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