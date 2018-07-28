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Kaçak göçmenler plajdan çıkarma yaptı!

Yasadışı yollardan İspanya'ya geçmeye çalışan yaklaşık 30 Faslı göçmen, şişme botla İspanya'da bir plaja çıkınca, sahilde güneşlenenler şaşkına döndü

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:57
Kaçak göçmenler plajdan çıkarma yaptı!

Çoğunluğu genç erkeklerden oluşan 30 Faslı göçmen, ülkeleriyle Avrupa arasında bulunan ve mültecilerin ana rotalarından olan Cebelitarık Boğazı'nı şişme botla geçmeyi başardı.

Sahil güvenlik botunun müdahalesine rağmen durmayan ve İspanya'nın güneyindeki Tarifa'da bulunan bir sahile güvenlik ekiplerinin takibi eşliğinde çıkan göçmenler, plajda bulunanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı, bazıları karaya çıkıp koşmaya başlayan göçmenlerin görüntülerini çekmeye çalıştı.

Önceki gün de yaklaşık 800 Sahraaltı Afrikalı göçmen, yüksekliği 6 metre olan Ceuta kentinin tel örgülerini aşmaya çalışmıştı. Göçmenler tel örgüleri sökmek için pense, balyoz, elektrikli testere, alev spreyi kullanmıştı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:57
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