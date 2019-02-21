0553 313 94 23

Kaçak göçmenler kaçarken polis otosuna çarptılar

Hatay’da, içinde Suriyeli 11 kaçak göçmenin bulunduğu araçla kaçmaya çalışan E.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:10
Kaçak göçmenler kaçarken polis otosuna çarptılar

Hatay’da, içinde Suriyeli 11 kaçak göçmenin bulunduğu araçla kaçmaya çalışan E.İ., polis otosuna çarptı. Kaza sonrası gözaltına alınan E.İ. tutuklanırken, 11 mülteci il göç idaresine gönderildi.


Olay, Altınözü ilçesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye’den yasadışı yollarla geçirilen göçmenleri otomobil ile şehir merkezine götürmek isteyen E.İ., polisin ’dur’ ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Önü polis otosuyla kesilen E.İ., otomobilini durduramayarak polis otosuna çarptı. Olay yerinde gözaltına alınan E.İ. ve Suriyeli 11 kaçak göçmen emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, göçmenler il göç idaresine gönderildi.


Suriyeli kaçak göçmenlerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu Ünlü’nün ailesine taziyede bulundu
    1. Bakan Kasapoğlu Ünlü’nün ailesine..
    2. Başkan Can’dan şehit Hüseyin Aytürk’ün..
    3. Ayvacık'taki depremin bilançosu..
    4. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    5. Gazeteciye adliye çıkışı silahlı..
    6. Eski Yargıtay üyesi Demirezici'ye..
    7. Doğalgaz patlamasında ağır yaralanan..
    8. KUZKA Mali Destek Programı’na proje..
    9. Gündüz: “Cumhur İttifakı’nın..
    10. Bartın Valisi Güner’den Ürkmezer’e..
    11. Çaycumalılar türkülerle coştu
    12. ANALİZ - Avusturya’da bir cinayet ve PKK
    13. Hediyelik eşya dükkanında 100 bin..
    14. Hem meslek öğreniyorlar hem para..
    15. Eski Bakan Fikret Ünlü için TBMM'de..
    16. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    17. Kayıp iş adamı hizmetçisinin evinde..
    18. Akkuyu’nun Rusya’daki ikizinin ikinci..
    19. Almanya'da teröristbaşı Öcalan için..
    20. Motobike İstanbul fuarı açıldı
    21. MİT tırlarına ilişkin davada düşme..
    22. Yedek astsubay alımı 2019 yedek..
    23. Xiaomi Mi 9'un fiyatı belli oldu mu?..
    24. Didim belediyesinin hukuk zaferi
    25. Pakistan'dan göç meseleleri için..
    26. ’Rhinovirüs’ konusunda anne babalara..
    27. Maltepe’de ‘Aile Hukukunda Güncel..
    28. Liverpoollu Sadio Mane’ye hırsız şoku
    29. Şanlıurfa’da yeni şampiyon yüzücüler..
    30. Piyasalarda gün ortası
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı