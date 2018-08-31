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Kaçak göçmen sanıldı: Kimliği herkesi şaşırttı!

Fethiye ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmaya çalışırken yakalanan 34 kaçak arasındaki, kendisini ’Iraklı’ olarak tanıtan Şahcan T. adlı kadının, ’bölücü terör örgütü PKK’ya üye olmak’ suçundan yargılanmasının sürdüğü ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı.

31 Ağustos 2018 Cuma 17:48
Kaçak göçmen sanıldı: Kimliği herkesi şaşırttı!

Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığının yaptığı operasyonda; 14’ü Filistin, 18’i Irak, 1’i Suriye ve 1’i Pakistan uyruklu olduklarını söyleyen 34 kaçak ile 3 organizatör yakalandı.

12 metrelik yelkenlide, Yunanistan’ın Rodos Adası yolunda, İblis Burnu’nun 3 mil açığında yakalanan grup, kıyıya getirildi. Topluluğun kimlik tespiti yapıldı.

KENDİSİNİ 'IRAKLI' OLARAK TANITTI AMA...

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, sahil güvenlik, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, kaçaklar arasında bulunan ve kendini ’Iraklı’ olarak tanıtan Şahcan T.’nin (43) bölücü terör örgütü PKK üyeliğinden yargılanmasının sürdüğü, ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı.

Hakkari Yüksekovalı olduğu tespit edilen Şahcan T., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 17:48
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