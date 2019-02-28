Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Kaçak göçmen olayına karışan üç kişi tutuklandı Lüleburgaz'da kaçak göçmen olayında karışan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak göçmen olayında karışan 4 kişiden 3’ü tutuklandı. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Hamitabat sınırları içerisinde E-80 otoyolunda meydana gelen göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili gözaltına alınan A.K, E.E, O.U. ve Y.Ç. isimli şahısların işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 4 kişiden A.K, E.E. ve O.U. tutuklanarak Kırklareli Cezaevi Kurumuna teslim edildi. Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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