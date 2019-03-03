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Kaçak et operasyonu: 400 kiloya yakın kaçak ete el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak et denetimi gerçekleştirdi.

03 Mart 2019 Pazar 20:51
Kaçak et operasyonu: 400 kiloya yakın kaçak ete el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak et denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, menşei belli olmayan ve sakatat oldukları belirlenen yaklaşık 400 kilo ete imha edilmek üzere el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Aksaray’da bulunan bir kasap dükkanında denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, kaçak olduğu anlaşılan herhangi bir menşeiye sahip olmayan yaklaşık 400 kilo ete el konuldu. İmha edilmek üzere el konulan etlerin sakatat olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Elimize ulaşan bir habere istinaden, bir televizyon çıkan haber sonrası onu ihbar kabul ederek, yaptığımız araştırma sonucunda, bahse konu ürünün sakatat olduğu tespit ettik ve ürünlerin getirildiği adrese İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Fatih Tarım İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri ile beraber gerekli denetim için geldik" dedi.



"İmha etmek üzere el koyduk"


Yaklaşık 400-500 kilo arasında olan ete imha etmek üzere el koyduklarını belirten Karaca, "Yaptığımız denetimde herhangi bir fatura ve belge ibraz edilemeyen ürünleri tespitlerini yaparak imha etmek üzere müdürlüğümüzce ürünlere el konuldu ve imhası gerçekleştirecektir. Burada önemli olan et ve et ürünlerinde mutlak suretle, zincirin, ürünün elde edildiği zincirin mutlaka bize ibraz edilmesi, faturaları yoluyla veyahutta geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması gerekiyor. Bu ürünlere imha etmek üzere el koyduk. Bir araçla buraya geldiğini tespit ettik, bahse konu araca da yasal işlemleri başlattık. Ürünlerin sakatat olduğu, ayak, kelle, karın, değişik iç organlar olmak üzere birçok ürünün. Yaklaşık 400-500 kilogram ürün tespit ettik ürünlere el koyduk" açıklamasını yaptı.



"Alo 174 gıda hattımız var"


Alo 174 ihbar hattını bir kez daha hatırlatan Karaca, "Bakanlığımız bu konuda bütün ihbar hatlarını gerek yazılı gerek görsel Alo 174 gıda hattımız var. Buraya gelen bütün ihbarlara değerlendirip, ayrıca rutin olarak da denetimlerimiz sürmekte 2018 yılı içerisinde yaklaşık olarak İstanbul ilinde 111 bin işletme 213 bin denetimde gerçekleştirmiş durumdayız. Ekiplerimiz 7 gün 24 Saat çalışmakta vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için bakanlığımız ve bizler 24 saat halkımızın hizmetinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Son olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi dışında yapılan bütün kesimlere el koyduğunu belirten Karaca, şöyle devam etti:


"Hayvanın nerede kesildiği hangi şartlarda ve izinli olarak kesilmesi lazım. Bakanlıkça izin alınması lazım. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün onay verdiği yerlerde parçalanması, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün onay verdi yerde son hale getirilmesi gerekiyor. Onlar sağlandığı zaman piyasaya arz edilmesi gerekiyor Eğer bunlar yapılmadığı takdirde ürünün niteliğine bakmaksızın Gıda ve Yem kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri başlatıyoruz."

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 20:51
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