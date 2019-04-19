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Kaçak definecilerin kazdıkları kuyuda mahsur kalması

Bursa'nın İznik ilçesinde, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan 7-8 kişilik gruptan 3 kişi kurtarılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı- Gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti

19 Nisan 2019 Cuma 03:09
Kaçak definecilerin kazdıkları kuyuda mahsur kalması

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7-8 kişilik gruptan 3'ü çıkarılırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan ve kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan, 7-8 kişi oldukları belirtilen grubu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde bulunan çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan Ömer K. (35), Recep E. (58) ve Mümin S. İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti.

Öte yandan kuyuya giren kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekipler, diğer mahsur kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 03:09
  1. Bursa
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