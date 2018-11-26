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Kaçak define kazısı için işçi tutmuşlar

Niğde'de yasa dışı yollarla define arayan 10 kişi gözaltına alındı- Zanlıların kazı yapması için 2 işçi tuttuğu tespit edildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:55
Kaçak define kazısı için işçi tutmuşlar

NİĞDE (AA) - Niğde'de eski yapı bir evde kaçak kazı yaparak define arayan 10 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki eski yapı taş evde kaçak define arayanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda A.T, M.T, K.A, A.D, E.A, Ş.E, H.G, B.A, S.K. ve L.K. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda darbeli matkap, inşaat malzemeleri, kazma, kürek ile çeşitli cihaz ve eşyalar ele geçirildi.

Yaklaşık 15 gündür kazı yapan zanlıların define için Niğde'ye şehir dışından geldikleri, çıkan toprağı evin başka bölümlerine taşıdıkları, çalıştırmak için ücretli 2 işçi tuttukları tespit edildi.

Evin büyük bir bölümünü ve yerin yaklaşık 10 metre altını kazan zanlıların herhangi bir şey bulup bulmadıkları araştırılıyor.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:55
  1. Define
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  3. Kaçak Kazı
  4. Niğde

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