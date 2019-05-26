0553 313 94 23

Kaçak define avcısı ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Bursa’da kaçak define arayan 5 kişiyi polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

26 Mayıs 2019 Pazar 07:21
Kaçak define avcısı ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Bursa’da kaçak define arayan 5 kişiyi polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Avcılardan bir kişi ise ölü taklidi yaparak gizlendiği otların arasında polis ekipleri tarafından yakalandı.


Olay, sahur vakti Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana geldi. Sahura kalkan mahalle sakinleri ormanın içerisinden kazma ve kürek sesleri duyması üzerine 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi. Ekipler ormanın içerisine doğru sessiz bir şekilde ilerlerken yaklaşık 3 metrelik çukur kazan dört kişiyi kazdıkları kuyunun içerisinde suç üstü yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şüphelilerden bir kişi ormanın derinliklerine doğru kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri fenerle çevrede kaçan şahsı yakalamak için arama başlattığı sırada bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yanına yaklaştığında otların arasında nefesini tutarak saklanmaya çalışan ve kaçan şüpheli olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirmeyi başardı.Şüphelileri kazdıkları kuyuda bekleten ekipler üst aramalarını yaptıktan sonra polis otosuna bindirerek ifadelerini almak üzere karakola götürdü.


Emniyette kimliklerini tespit eden ekipler şüpheli, (35) A.Ç., (47) R.A., (48) T.Ç., (46) İ.G. ve (56) Y.E.’nin ifadelerini aldı. Şüpheliler ifadelerinde, kazdıkları yerde altın olduğunu ve onu bulmak için beş arkadaş buluşarak buraya geldiklerini fakat yakalandıkları için korktuklarını vebir daha yapmayacaklarını belirtikleri öğrenildi. Beş şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 07:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan talimatıyla başlamıştı! Projede sona gelindi
    1. Erdoğan talimatıyla başlamıştı!..
    2. Başkan Atay: “Her şeyi beraber..
    3. AK Parti'nin hedefi: Kayıp 430 bin..
    4. Kaçak define avcısı ölü taklidi..
    5. ABD, Türkiye'yi mi kuşatıyor?..
    6. 26.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    7. CHP'nin adayından bir skandal daha!
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Emet’teGalatasaray taraftarları..
    10. Köy muhtarından 400 kişilik iftar..
    11. Hisarcık Belediyesi’nden iftar
    12. Ekrem Çelebi;“ İstanbul’u alacağız”
    13. Havza’da 25 Mayıs coşkusu
    14. Elazığ’da davullu klarnetli sahur..
    15. Tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara..
    16. Pazaryeri Belediye Başkanı Pazar..
    17. Menemen’de olaylı Menemenspor kongresi
    18. İzmir’de baba ve oğul silahla yaralandı
    19. 1024 Kilometrelik umut yolculuğu
    20. Kayıp Mustafa 8 Saat Sonra Bulundu
    21. Hüsnü Şenlendirici’nin acı günü
    22. Ramazan Sokağında çocuklara özel..
    23. S-400 Şizofren NATO’culara kafayı..
    24. ABD polisi 'Trump şeytan' diyen şahsı..
    25. İki otomobil çarpıştı: 11 Yaralı
    26. "Türkiye bize, kendi çocuklarıymış..
    27. MÜSİAD Hollanda'da iftar verdi
    28. TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
    29. Esenler’de İmamoğlu’na tepki
    30. Gazze'de en az 100 bin kanatlı hayvan..
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniakit.com.tr kameraları aracılığıyla23 Haziran çağrısı yaptı: Hırsızlara imkan vermeyin
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniakit.com.tr kameraları aracılığıyla23 Haziran çağrısı yaptı: Hırsızlara imkan vermeyin
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı