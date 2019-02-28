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Kaçak cep telefonu operasyonunda şok görüntüler

Gaziantep’in Nizip ilçesinde cep telefonu dükkanlarına yapılan operasyonda, bir iş yerinin tezgahlarında bulunan gizli bölme ve çekmeceler polis ekiplerinin dikkati ile ortaya çıktı.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:24
Kaçak cep telefonu operasyonunda şok görüntüler

Gaziantep’in Nizip ilçesinde cep telefonu dükkanlarına yapılan operasyonda, bir iş yerinin tezgahlarında bulunan gizli bölme ve çekmeceler polis ekiplerinin dikkati ile ortaya çıktı. Gizli bölmelerde kaçak telefonlar ele geçirildi.


Nizip ilçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Nizip ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda kaçak cep telefonu satışı yaptığı ileri sürülen iş yerlerine operasyon düzenledi. 4 iş yerine operasyon yapan ekipler, bir iş yerinde yaptıkları ilk aramalarda usulsuz bir durumla karşılaşmadı. Detaylı arama yapan ekipler, tezgahın farklı bölgelerindeki bölme ve çekmecelerin hemen altında gizli bölmeler olduğunu belirledi. Ekipler, gizli bölme ve çekmeceleri açtıklarında ise kaçak telefonları buldu.


Ekipler Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan 4 iş yerine yaptıkları operasyonda M.A., A.A., M.A. ve M.Ş. isimli iş yeri sahiplerini gözaltına alırken, ele geçirilen toplam 73 adet kaçak telefona el koydu. Ayrıca ekipler, 27 MA 6187 plakalı bir araçta yaptıkları aramada ise bir gümrük kaçağı cep telefonu ile 85 adet cep telefonu aksesuar ve malzemelerini ele geçirdi.İş yeri sahiplerine ülkeye kaçak cep telefonu ve muhtelif malzemeler sokmak ve satmaktan işlem yapılırken, şahısların ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.


Öte yandan, Nizip KOM ekipleri durdurdukları bir otomobil içerisinde ve sürücü İ.K.’nın üzerinde yaptığı aramalarda ise 45 adet extacy hap ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alınan İ.K.’nın yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:24
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