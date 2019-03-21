Kaçak cep telefonu aksesuarları yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda faturasız 525 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda faturasız 525 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 07 HG 202 plakalı otomobili durduran polis ekipleri, araçta faturası ibraz edilemeyen 525 adet cep telefonu aksesuarı elde ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında ’5607 SKM(Emtia Kaçakçılığı)’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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