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Kaçak çanta ve cüzdanlar iç piyasaya sürülemeden yakalandı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda bir depoda kaçak yollarla yurda getirilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olan 24 bin 262 adet çanta ve cüzdan ele geçirildi.

26 Mart 2019 Salı 12:12
Kaçak çanta ve cüzdanlar iç piyasaya sürülemeden yakalandı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda bir depoda kaçak yollarla yurda getirilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olan 24 bin 262 adet çanta ve cüzdan ele geçirildi.


Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan analiz, inceleme ve araştırmalar neticesinde; Türkiye’den transit olarak yurt dışına geçmesi gereken çanta ve cüzdanların bir kısmının yasa dışı olarak ülke içine bırakılmış olabileceği tespit edildi.


Gümrük muhafaza ekipleri söz konusu eşyalara ilişkin Türkiye çapındaki gümrük işlemlerini inceledi. Yapılan araştırmalar sonucu Mersin Limanı’nda yapılan bir transit işlem, şüpheli olarak tespit edildi. İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden bir firmanın gümrük işlemlerinde kullandığı araçlar belirlenerek Araç Takip Sistemi üzerinden geçmişe yönelik hareketleri incelendi. Yapılan araştırmalarda söz konusu araçların güzergahları üzerinde yer alan ve eşyaların bulanabileceği depolar İzmir’de belirlendi. Gerekli çalışmanın yapılması için konu İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda eşyaların boşaltıldığı depo belirlendi.


Savcılıktan alınan izin doğrultusunda söz konusu firmanın depo ve iş yerinde arama yapılırken arama sonucunda; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olan toplam 24 bin 262 adet çanta ve cüzdan ele geçirildi. Yapılan ön incelemelerde çanta ve cüzdanların gerçek deri olmadığı, standartlara uygun olmadığı, içinde sağlığa zararlı maddeler olabileceği belirlendi.


Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:12
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