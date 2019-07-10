Kaçak çalışan Afgan çoban ve işverenine para cezası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çalışma izni bulunmayan Afganistan uyruklu kişi ve işverenine para cezası kesildi. Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Bayırbağ köyünde, Abdurrezak D'nin evine operasyon düzenledi. Ekipler gerçekleştirdikleri incelemede, çobanlık yapan Afganistan uyruklu 21 yaşındaki Gul Mohammad Omarkheyr'in çalışma izninin olmadığını tespit etti. Omarkheyr ile kendisini çoban olarak çalıştırdığı belirlenen Abdurrezak D'yi gözaltına jandarma, her iki şüpheliye para cezası uyguladı.

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