Kaçak bilgisayar malzemesi satan iş yerine operasyon

ANKARA (AA) - Başkentte bir iş yerine düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen bin 103 bilgisayar malzemesine el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılay'da bir mağazada, yasa dışı yollardan getirilen bilgisayar malzemesi satıldığı bilgisine ulaştı.

M.F'ye ait iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, aralarında dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilecek kasa, batarya ve adaptör ile hard disk, ekran kartı çipi, CD ve DVD okuyucularının bulunduğu bin 103 ürün buldu.

Şüpheli M.F'nin, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.