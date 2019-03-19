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Peru'nun kaçak başkanı Toledo ABD'de yakalandı

Peru’nun eski Devlet Başkanı kayıp Alejandro Toledo, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde aşırı alkollü olduğu için geçici bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

19 Mart 2019 Salı 15:21
Peru'nun kaçak başkanı Toledo ABD'de yakalandı

Güney Amerika ülkelerinden Perueski Devlet Başkanlarından kaçak Alejandro Toledo, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde geçici bir süre tutuklandı. Peru Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, San Francisco kentinin güneyinde San Mateo bölgesindeki bir restoranda geçtiğimiz Cumartesi günü aşırı alkollü olduğu için gözaltına alınarak tutuklanan Toledo‘nun, Peru konsolosluğunun girişimiyle Redwood Cıty kentindeki cezaevinden çıkarıldığı bildirildi.

Suçlamaları kabul etmiyor

2001-2006 yılları arasında Peru devlet başkanlığı yapan Alejandro Toledo, Brezilyalı inşaat firması Ödebrecht'ten milyonlarca dolar rüşvet aldığı iddiası ile ülkesinde yargılandığı davada suçlu bulunması üzerine ABD'ye kaçmıştı. 18 ay hapis cezasına çarptırılan Toledo, hakkındaki suçlamaları kabul etmiyor. Peru dışişleri bakanlığı, Peru devletinin, Amerikan makamlarından resmen Toledo'nun iadesini talep ettiğini ancak hafta sonundaki tutuklamanın bu taleple bir ilgisinin olmadığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:21
  1. Güney Amerika ülkeleri
  2. Peru
  3. Alejandro Toledo
  4. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD)
  5. Ödebrecht

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