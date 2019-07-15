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Kaçak balık avlayan 68 şahsa 172 bin 568 TL para cezası

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019 yılı av yasağı döneminde yakalanan 26 ton 470 kilogram canlı inci kefali balığını Van Gölü’ne bırakırken, yakalanan 68 şahsa ise 172 bin 568 TL idari para cezası uyguladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
Kaçak balık avlayan 68 şahsa 172 bin 568 TL para cezası

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019 yılı av yasağı döneminde yakalanan 26 ton 470 kilogram canlı inci kefali balığını Van Gölü’ne bırakırken, yakalanan 68 şahsa ise 172 bin 568 TL idari para cezası uyguladı.


Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin neslinin korunmasına yönelik olarak 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı döneminde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak avlanan şahıslara yönelik sıkı bir takip gerçekleştirildi. Van İl Jandarma Komutanlığının son yıllarda aldığı tedbirler sayesinde popülasyonu artan inci kefalinin zorlu göç yolculuğu bu yıl şehir merkezinde bulunan Akköprü Deresi’nde de izlenilebildi.


Geçtiğimiz yıllarda aldığı tedbirleri 2019 yılının av yasağı döneminde de artırarak devam ettiren Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 102 olaya müdahale ederek av yasağı dönemini rekorla kapattı. 2018 yılında 71 olaya müdahale eden jandarma ekipleri, bu olaylarda 33 ton 400 kilogram balık, 9 bin 800 metre ağ, 3 adet saç tekne ele geçirirken, 51 şahsa ise 85 bin 735 TL idari para cezası uygulamıştı.


2019 yılında ise 103 olaya müdahale eden jandarma ekipleri; 27 ton 470 kilogramı canlı olmak üzere 72 ton 545 kilogram balık, 16 bin 666 metre ağ, 6 adet saç tekne ele geçirdi. Dönem içerisinde yakalanan 26 ton 470 kilogram canlı inci kefali balığı Van Gölü’ndeki doğal yaşam ortamına jandarma ekipleri tarafından bırakılırken, olaylarda yakalanan 68 şahsa ise 172 bin 568 TL idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
  1. doğa

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