Kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635 TL para cezası Kahramanmaraş’ta kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635 TL para cezası kesildi.

Kahramanmaraş’ta kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi jandarma ekipleri, şüphe üzerine 46 HH 115 plakalı kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 4 adet 400 metre uzunluğunda ağ ile 100 kilogram sazan balığı ele geçirildi.

Araçta bulunan E.A. ve R.A.’ya bin 635 TL para cezası kesildi.

El konulan balıklar imha edildi.

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