Kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635 TL para cezası
Kahramanmaraş’ta kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635 TL para cezası kesildi.13 Haziran 2019 Perşembe 11:14
Kahramanmaraş’ta kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi jandarma ekipleri, şüphe üzerine 46 HH 115 plakalı kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 4 adet 400 metre uzunluğunda ağ ile 100 kilogram sazan balığı ele geçirildi.
Araçta bulunan E.A. ve R.A.’ya bin 635 TL para cezası kesildi.
El konulan balıklar imha edildi.
YORUM YAZ