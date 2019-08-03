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Kaçak balık avına bin lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarmanın yaptığı yol uygulamasında kaçak olarak avladıkları balıklar ve av malzemeleri ile birlikte yakalanan 2 kişiye bin TL idari para cezası kesildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56
Kaçak balık avına bin lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarmanın yaptığı yol uygulamasında kaçak olarak avladıkları balıklar ve av malzemeleri ile birlikte yakalanan 2 kişiye bin TL idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Malatya karayolunun Gücük Mahallesi kesiminde rutin yol kontrolü yapan Gücük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, avlanmanın yasak olduğu Söğütlü Çayı’ndan kaçak olarak tutulan irili ufaklı çok sayıda balık ile olta ve ağ gibi av malzemeleri ele geçirildi. Araçta bulunan şahıslara, Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten bin TL idari para cezası kesildi. Malzemelere ise el konuldu.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri gerekse İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, Gücük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Karahasanuşağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri birlikte koordineli olarak Elbistan sınırlarında yoğun olarak Ceyhan, Söğütlü ve diğer akarsu ve derelerde kaçak balık avı yapanlara yönelik sıkı takip ve denetimlerini sürdürüyor. Özellikle avlanmanın tamamen yasak olduğu Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’nda vatandaşların balık avı yapmamaları doğrultusunda uyaran yetkililer, bu yerlerde kaçak balık yapan şahısların 156 jandarma ihbar hattı ve alo 112 ulusal ihbar hattını arayarak ihbarda bulunulmasını isted.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56
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