Kaçak balık avcılarına 9 bin 870 lira ceza kesildi Siirt’te kaçak balık avlandığı ihbarı alan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta kaçak balık avladıkları tespit edilen 3 kişiye 9 bin 870 lira ceza kesti.

Siirt’te kaçak balık avlandığı ihbarı alan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta kaçak balık avladıkları tespit edilen 3 kişiye 9 bin 870 lira ceza kesti.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine merkez Yokuşbağlar köyü Yığınlı mezrasında 56 AG 022 plakalı araçta arama yaptı. Yaptıkları aramada, 3 akü, jeneratör ve 60 kilogram balık ele geçirildi. Araçtaki 3 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 9 bin 870 idari ceza kesildi. Ele geçirilen malzeme ve balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.