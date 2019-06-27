Kaçak avlanan bir ton 600 kilo balık yeniden suya bırakıldı Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanan bir ton 600 kilogram canlı balık, yeniden Van Gölü’ne bırakıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanan bir ton 600 kilogram canlı balık, yeniden Van Gölü’ne bırakıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında ilan edilen av yasağı döneminde kaçak avlanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı Merkez ve Alparslan Jandarma Karakol komutanlıkları, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Tim Komutanlığı tarafından Yalındüz Mahallesi’nde icra edilen devriye esnasında, dere yatağına serilmiş 500 metre manyat tipi ağ ele geçirildi. Ağlara takılı bulunan 600 kilogram canlı inci kefali ise jandarma ekipleri tarafından Van Gölü’ne bırakıldı.

Öte yandan, aynı bölgede icra edilen devriye esnasında dere yatağına serilmiş 700 metre manyat tipi ağ ele geçirilirken, ağlara takılı bulunan bir ton canlı inci kefali balığı da Van Gölü’ne bırakıldı.

Ele geçirilen ağlar tarım ve orman müdürlüğüne teslim edilmek maksadıyla jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

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