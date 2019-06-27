0553 313 94 23

Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TLoldu

Antalya’nın İbradı ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini vuran avcıya 25 bin lira ceza uygulandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:20
Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TLoldu

Antalya’nın İbradı ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini vuran avcıya 25 bin lira ceza uygulandı.


İbradı’ya bağlı Ürünlü Mahallesi Muhtarı Lütfullah Yamansoy Kızkıyusu Mevkiinde kaçak avcıların koruma altında bulunan yaban keçisini avladığını yönünde ihbarı aldı. Muhtar Lütfullah Yamansoy’un ihbarı üzerineİbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avcılara baskın yaptı. Yapılan baskında avcılar kaçak olarak avladıkları bir yaban keçisini bırakarak kaçtılar. Jandarmanın teslim olun çağrısına bir avcı uyarak gelip teslim oldu. Koruma altında ve avlanması yasak olan keçiyi kaçak olarak avladığı belirlenen avcıya 25 bin lira ceza uygulandı. Yaban keçisine ise Jandarma ekipleri tarafından el konuldu.


Kaçak avcılar ile ilgili sağlam ihbarlar aldığını ifade eden Muhtar Lütfullah Yamansoy ise “İhbar alır almaz hemen jandarmaya bildirdim. Beraber baskın yaptık. Şahıslardan birisi teslim oldu. Diğerleri kaçtı. Şahsa 25 bin TL ceza uygulandı. Burada yaban ineklerimiz var, zaman zaman onları da vuruyorlar. Elimizden geldiği kadar koruma altında bulunan hayvanlarımızı koruyacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da araç kundaklama iddiası
    1. Samsun'da araç kundaklama iddiası
    2. Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık..
    3. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    4. Selde kaybolanları bulmak için o..
    5. 2 katlı metruk bina alevlere teslim..
    6. DEAŞ şüphelisi serbest
    7. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı..
    8. CHP’li Adana Büyükşehir..
    9. En dijital zirvede ucuz internet..
    10. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    11. Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler..
    12. Tomara’nın güzel misafirleri..
    13. Babalarını önce öldürüp sonra..
    14. MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da..
    15. MÜSİAD Yönetimi Karadeniz Bölge..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Japonya'daki)..
    17. Uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu
    18. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Baro..
    19. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da..
    20. Yaralı kargaya vatandaşlar sahip çıktı
    21. Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun..
    22. Adalet Komisyonu sporda şiddeti..
    23. Süpürge sapıyla gelen 2 Avrupa, 1..
    24. Van İl Müftülüğüne Ömer Keskin..
    25. Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma..
    26. Türk karayolu taşımacılarının..
    27. "HAMR" Ankara’da sahnelendi
    28. E-5 yanyolunda büyük yangın! Trafik..
    29. Pompalı tüfekle arkadaşını öldüren..
    30. Ayak topuklarındaki çatlakları..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu