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Kaçak avcılar canlı mührelerle suçüstü yakalandı

Kağızman’da kaçak avlanan 3 kişi, canlı mührelerle birlikte jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:59
Kaçak avcılar canlı mührelerle suçüstü yakalandı

Kağızman’da kaçak avlanan 3 kişi, canlı mührelerle birlikte jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Kağızman’da bir hidroelektirik santrali karşısında 3 çadır gören jandarma, bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yasak av yaptıkları tespit edilen M.G., E.G. ve D.G. çadırlarında suçüstü yakalandı. 3 çadırın etrafında araştırma yapan jandarma çadırların yanı başında 3 ayrı kafes içerisinde 4 kınalı kelik ele geçirdi. Keklikler ve malzemelere el koyan jandarma kaçak avlananları göz altına aldı. Kaçak avcıların kafeslere koydukları kınalı keklikleri canlı mühre olarak kullandıkları ortaya çıktı.


Öte yandan kaçak avcılar hakkında ilgili yasa gereği işlem yapıldığı öğrenildi. Ele geçirilen ve muhafaza altına alınan kınalı kekliklerin KarsDoğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:59
  1. doğa

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