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Kaçak asansörün düşmesine ilişkin davada karar

Eskişehir'de, engelli birey için yapılan usulsüz dış cephe asansörünün düşmesi sonucu 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin davada yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

13 Aralık 2018 Perşembe 19:40
Kaçak asansörün düşmesine ilişkin davada karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, engelli birey için yapılan usulsüz dış cephe asansörünün düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin görülen dava karara bağlandı.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, kazada yaşamını yitiren Taşkın Bulut'un yakınları, avukatı ve sanığın avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık E.B. (57) ise duruşmaya katılmadı.

Son savunmayı yapan sanık avukatı, müvekkili için beraat talebinde bulundu.

Sanık E.B'ye, "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın kişiliğini, sosyal ve ekonomik durumunu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı göz önüne alarak, mahkumiyetini 18 bin 200 lira para cezasına çevirdi.

Kumlubel Mahallesi'nde Temmuz 2017'de, bir binanın 2'nci katında yaşayan bedensel engelli Taşkın Bulut, demir doğrama ustası E.B. tarafından yapıldığı öne sürülen dış cephe asansörünün halatlarının kopması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybetmiş, eşi ve gelini ise ağır yaralanmıştı.

Hakkında dava açılan demir doğrama ustası E.B. gözaltına alınmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:40
  1. cinayet
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