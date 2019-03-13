Kaçak alkol ve içki satan şahıs yakalandı Niğde’de alkol ve sigara satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı.

Niğde’de alkol ve sigara satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri“Kaçak Alkol Ticareti” ve “Sigara Kaçakçılığı”nayönelik analiz çalışmaları neticesinde alkol ve sigara satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında eski Kayseri yolu Ata sanayi girişinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada8 adet 70 ml’lik şişelerde bulunanviski,1 adet 50 ml’likşişede bulunan viski ve50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü C.G gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.