Kaçak alkol ve içki satan şahıs yakalandı
Niğde’de alkol ve sigara satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı.13 Mart 2019 Çarşamba 10:39
Niğde’de alkol ve sigara satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri“Kaçak Alkol Ticareti” ve “Sigara Kaçakçılığı”nayönelik analiz çalışmaları neticesinde alkol ve sigara satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında eski Kayseri yolu Ata sanayi girişinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada8 adet 70 ml’lik şişelerde bulunanviski,1 adet 50 ml’likşişede bulunan viski ve50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü C.G gözaltına alındı.
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